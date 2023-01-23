Киев, 24 января, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Киевский режим получил очередную партию гуманитарной помощи для энергетической системы страны, сообщает 23 января пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Министерству энергетики Украины были переданы 105 единиц энергетического оборудования общим весом 90 тонн, поступивших из Польши, Австрии, Нидерландов, Южной Кореи, Литвы и Азербайджана.

Переданный груз включает, в частности, трансформаторы, электростанции резервного питания, ограничители перенапряжения, элегазовые выключатели.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что переданное оборудование поможет устранить тяжёлые повреждения, нанесённые российскими ракетными ударами.

Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий назвал российские удары «государственным терроризмом» и заявил о целесообразности усиления международной координации для передачи Украине необходимого энергетического оборудования, а в случае его отсутствия — возможного налаживания производства такого оборудования за рубежом.

Напомним, что Украине, в основном странами ЕС, уже было передано значительное количество энергетического оборудования.