Вашингтон, 24 января, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Окончательное решение касательно возможности отправки Киеву танков Abrams в США ещё не принято. Такое заявление сделал 23 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с телекомпанией CNN.

Capt. Albert Jernegan Abrams

По словам Кирби, хотя он не исключает неких манёвров на земле, при которых, «очевидно, танки были бы полезны», но решение о возможности их отправки на сегодняшний день не принято.

В свою очередь телеканал Sky News Arabia со ссылкой на американские источники утверждает, что лидеры Демократической и Республиканской партий поддерживают тесную связь с Советом национальной безопасности США с целью отправки танков Abrams в Киев до конца февраля. Кроме того, представитель Пентагона пояснил телеканалу, что военное ведомство оказывает давление на президента США Джозефа Байдена, чтобы добиться от него согласия на отправку танков Abrams одновременно с партией танков Leopard, которые в будущем предоставит Германия.