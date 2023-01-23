Вашингтон, 24 января, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Сотни католических церквей подверглись в США нападениям после смерти Джорджа Флойда, сообщает 23 января телеканал Fox News.

diego_cue Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

С мая 2020 года было совершено около 300 нападений на католические церкви. Эксперты отмечают, что количество нападений продолжает расти.

Вандалы поджигают церкви, разбивают в них окна, обезглавливают статуи, наносят сатанинские граффити.

Наблюдатели подчёркивают, что лишь незначительная часть нападений была связана с кражами, подавляющее же большинство нападений имело целью уничтожение имущества.

В настоящее время полиции лишь 25% случаев вандализма удалось выявить и арестовать преступников.

Всего в период с января 2018 года по сентябрь 2022 года было совершено 420 нападений на 397 церквей. Инциденты происходили в 45 штатах и столице страны Вашингтоне.

Напомним, что темнокожий американец Джордж Флойд 25 мая 2020 года был непредумышленно убит полицейскими. Его гибель вызвала волну массовых беспорядков по всей стране.