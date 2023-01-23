Москва, 24 января, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Все меры, необходимые для достижения целей специальной военной операции (СВО), предпринимаются личным составом Генерального штаба России. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов 23 января в интервью изданию «Аргументы и факты».

Kremlin.ru Валерий Герасимов

Герасимов подчеркнул, что в Генштабе предпринимаются все меры по достижению целей СВО, поставленных Верховным главнокомандующим, а также по обеспечению безопасности страны с учётом существующих военных угроз.

В частности, Герасимов уточнил, что Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию с целью стабилизации обстановки, защиты новых территорий страны, а также для проведения наступательных действий.

Как пояснил Герасимов, система мобилизационной подготовки в России оказалась не до конца адаптированной под новые современные экономические отношения, так как мероприятий по проведению частичной мобилизации в стране не проводилось со времён Великой Отечественной войны. Недостатки существующей системы пришлось исправлять на ходу.

«Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров Генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе», — указал Герасимов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов назначен министром обороны РФ Сергеем Шойгу командующим группировкой сил в зоне спецоперации по денацификации на Украине.