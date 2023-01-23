Киев, 24 января, 2023, 00:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал как можно скорее ввести в действие против России десятый санкционный пакет ЕС, сообщает 23 января пресс-служба украинского правительства.

mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-выступления в Совете министров иностранных дел ЕС.

Киевский чиновник считает необходимым введение «сокрушительных» санкций против российской индустрии ракет и беспилотников. По его словам, подобные санкции «убьют» возможность создания Россией нового оружия и позволят Украине добиться долгосрочной стратегической цели сдерживания российских ракетных ударов.

Кулеба призвал Запад ещё больше усилить санкционное давление на Россию. Он подчеркнул, что никакие исключения или ослабление санкций недопустимы и необходимо давать жёсткий отпор российским попыткам обходить ограничения.

Глава МИД Украины напомнил о призыве Киева снизить предельное ограничение на цену нефти, поскольку актуальная цена нефти марки Urals уже ниже $40 за баррель. Он также призвал отключить больше российских банков, прежде всего «Газпромбанк» и банк «Санкт-Петербург», от SWIFT. Кулеба также настаивает на закрытии доступа России к облачным сервисам и операциям с криптовалютой и введении санкций против российской металлургии.

Отдельной темой выступления киевского чиновника стала необходимость прекращения сотрудничества с Россией в сфере атомной энергетики и введения санкций против «Росатома». Кулеба заявил, что первым шагом может стать введение персональных санкций против сотрудников и должностных лиц «Росатома», вовлеченных, по его словам, «в захват и милитаризацию» Запорожской АЭС.

Напомним, что ЕС уже ввёл в отношении России девять обширных пакетов санкций.