Киев, 24 января, 2023, 00:32 — ИА Регнум. ВСУ в боях с российскими войсками несут большие потери, сообщает 23 января со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Источник сказал, что из-за чрезвычайно напряжённых боевых действий потери украинских вооружённых формирований очень высоки. При этом он не назвал никаких цифр, заявив, что он не может сообщить по соображениям безопасности ничего конкретного.

При этом источник подчеркнул, что США и их союзники в сложившейся обстановке не должны ослаблять военную помощь Украине.

Напомним, что в ноябре 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о стотысячных потерях войск киевского режима.