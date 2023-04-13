Вашингтон, 24 января, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Требование киевского режима поставить американские танки Abrams («Абрамс») для наступления ВСУ подверглось высмеиванию со стороны политического активиста и ветерана военно-морского флота США Джека Пособца.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он написал в своем микроблоге 23 января, что глава Белого дома Джо Байден должен незамедлительно отправить Абрамс на Украину. К этому сообщению ветеран прикрепил фотографию юриста и члена Демократической партии Соединенных Штатов Стейси Абрамс.

Подписчики микроблога Пособца поддержали его иронию. Один из них задался вопросом, какую из модификаций танка имеет в виду ветеран — «M1», «M1-A1» или «M1-A2».

Другой комментатор с сарказмом отметил, что ВСУ на передовой нуждаются в лидерстве Стейси Абрамс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что танки «Абрамс» сложны в обслуживании, и поэтому нет смысла передавать их киевским вооруженным формированиям.