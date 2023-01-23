Москва, 24 января, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Западный и Южный военные округа возглавили новые командующие, сообщает 23 января РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны.

Российские военные

Западным военным округом будет командовать генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Он сменит на этом посту генерал-полковника Сергея Кузовлева.

Кузовлев же возглавит Южный военный округ. В 2020–2021 годах он командовал российской группировкой в Сирии. А Западный военный округ он возглавлял всего лишь чуть более месяца — с 13 декабря 2022 года.

Никифоров до своего нынешнего назначения был заместителем командующего Западным военным округа и начальником штаба Восточного военного округа.

Напомним, что 21 декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в России двух новых военных округов — Московского и Ленинградского.