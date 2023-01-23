Вашингтон, 24 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Запрос данных, связанных с личной резиденцией президента США Джозефа Байдена в Делавере, сделал в секретную службу, обеспечивающую охрану первых лиц страны, председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей Конгресса США Джеймс Корнер (республиканец от штата Кентукки). Соответствующее заявление было опубликовано 23 января на сайте конгрессмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что запрос был сделан в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении американского лидера с крайне секретными документами.

«Принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы», — сказано в документе.

Как пояснил Корнер, комитет Конгресса США хочет получить данные о посетителях дома Байдена в штате Делавер в период с 20 января 2017 года по сегодняшний день.

Конгрессмен уточнил, что им был сделан аналогичный запрос в Белый дом и получен ответ, что записи такого рода не ведутся. Корнер выразил уверенность в том, что секретная служба фиксирует и проверяет всех посетителей резиденции бывшего вице-президента и действующего президента США, следовательно, требуемые сведения должны быть у госохраны.

Напомним, в офисе Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне были обнаружены секретные документы времён, когда Байден был вице-президентом в период президентства Барака Обамы. Позднее были обнаружены ещё несколько секретных документов в доме Байдена в Уилмингтоне в штате Делавер. Сам американский лидер заявил, что содержание документов ему неизвестно, а их обнаружение стало для него лично неприятным сюрпризом.