Конгресс США запросил данные о посетителях дома Байдена с начала 2017 года
Конгресс США запросил у службы госохраны данные о гостях дома Байдена в штате Делавер
Вашингтон, 24 января, 2023, 00:17 — ИА Регнум. Запрос данных, связанных с личной резиденцией президента США Джозефа Байдена в Делавере, сделал в секретную службу, обеспечивающую охрану первых лиц страны, председатель комитета по надзору и ответственности палаты представителей Конгресса США Джеймс Корнер (республиканец от штата Кентукки). Соответствующее заявление было опубликовано 23 января на сайте конгрессмена.
Уточняется, что запрос был сделан в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении американского лидера с крайне секретными документами.
«Принимая во внимание недостаточную прозрачность Белого дома относительно записи посетителей частного дома президента Байдена, комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы», — сказано в документе.
Как пояснил Корнер, комитет Конгресса США хочет получить данные о посетителях дома Байдена в штате Делавер в период с 20 января 2017 года по сегодняшний день.
Конгрессмен уточнил, что им был сделан аналогичный запрос в Белый дом и получен ответ, что записи такого рода не ведутся. Корнер выразил уверенность в том, что секретная служба фиксирует и проверяет всех посетителей резиденции бывшего вице-президента и действующего президента США, следовательно, требуемые сведения должны быть у госохраны.
Напомним, в офисе Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне были обнаружены секретные документы времён, когда Байден был вице-президентом в период президентства Барака Обамы. Позднее были обнаружены ещё несколько секретных документов в доме Байдена в Уилмингтоне в штате Делавер. Сам американский лидер заявил, что содержание документов ему неизвестно, а их обнаружение стало для него лично неприятным сюрпризом.