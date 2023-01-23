* организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 24 января, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» (организация, признанная в РФ нежелательной) была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщается 23 января на сайте надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура РФ

Уточняется, что деятельность иностранной неправительственной организации «The Andrei Sakharov foundation» («Фонд Андрея Сахарова»), США, (организация, признанная в РФ нежелательной) была признана нежелательной на основании результатов изучения поступивших материалов. В Генеральной прокуратуре России пришли к выводу, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции России для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в Российской Федерации, и последующего опубликования и распространения.

Как указано на сайте организации, «Фонд имени Андрея Сахарова» (организация, признанная в РФ нежелательной) был создан в 2021 году с целью сохранения «научного и этического наследия» советского физика — лауреата Нобелевской премии мира и правозащитника Андрея Сахарова.