Москва, 24 января, 2023, 00:03 — ИА Регнум. Приказ о порядке ежемесячных выплат мобилизованным военнослужащим был подписан министром обороны России Сергеем Шойгу, 23 января сообщается на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы», — сказано в документе.

В соответствии с приказом, выплаты охватывают период со дня назначения мобилизованного на воинскую должность до момента освобождения. В случае заключения контракта военнослужащий получает выплаты со дня вступления в силу этого договора.

При службе за неполный календарный месяц выплаты начисляются пропорционально количеству дней, в течение которых гражданин проходил службу. В приказе также говорится, что ежемесячная социальная выплата производится одновременно с денежным довольствием за месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы, глава мандатной комиссии Отари Аршба («Единая Россия») заявил, что нижняя палата российского парламента в феврале может принять закон, который освобождает от подачи деклараций участников и командированных в зону специальной военной операции.