Алексеевка, Белгородская область, 23 января, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за совершенное ДТП, в результате которого по его вине погиб человек, просит изменить наказание. Вместо лишения свободы в колонии он просит оставшуюся часть наказания заменить на принудительные работы.

РИА Новости Михаил Ефремов

О том, что такое заявление поступило от актера в суд, сообщили РИА Новости в Алексеевском суде Белгородской области. Когда будет рассмотрено ходатайство, пока неизвестно.

Как известно, у отбывающих срок в колонии есть право на изменение формы наказания на более мягкую в случае, если отбыта уже треть срока. При этом обязательным условием для смягчения должны стать примерное поведение заключенного, а также его раскаяние.

Напомним, ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года в Москве. На одной из центральных улиц джип, за рулем которого находился артист в состоянии алкогольного опьянения, врезался в грузовой мини-автомобиль. Его водитель скончался от полученных травм.

По решению суда Ефремова отправили за решетку на восемь лет. Позже срок наказания снизили на полгода.