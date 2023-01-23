Вашингтон, 23 января, 2023, 21:50 — ИА Регнум. В восточной части Средиземного моря 23 января стартуют совместные учения Соединённых Штатов Америки и Израиля под названием Juniper Oak («Можжевеловый дуб»). Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования вооружённых сил США.

Zuma/TASS Бомбардировщик B52

«Данные учения направлены на укрепление совместной американо-израильской готовности и на улучшение взаимодействия обеих сторон, что будет способствовать региональной стабильности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в учениях будут участвовать более 140 самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики B52, истребители пятого поколения F35, а также F15, F16, FA-18, AC-130, AH64. Кроме того, в манёврах будут задействованы 12 военно-морских судов с ракетными системами HIMARS.

Отмечается, что подобные учения проходят регулярно.