Анкара, 23 января, 2023, 21:37 — ИА Регнум. Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что парламент Турции одобрит перенос президентских и парламентских выборов с 18 июня на 14 мая. Об этом глава государства заявил 23 января в ходе телеобращения к согражданам.

Стрингер/РИА Новости Реджеп Эрдоган

«Если парламент одобрит новую дату, будем рады. Если нет, то я как президент приму решение», — сказал Эрдоган.

Он сообщил, что перенести выборы было решено сразу по двум причинам. Прежняя дата совпадает с кануном Курбан-байрама, когда многие верующие совершают паломничество. Кроме того, 18 июня будут проходить школьные экзамены.

«Мы пришли к выводу, что воскресенье 14 мая 2023 года является во всех смыслах наиболее подходящей датой для проведения выборов», — подчеркнул Эрдоган.

Стоит отметить, в парламенте Турции пропрезидентская коалиция в настоящее время не имеет большинства. Если депутаты не одобрят перенос даты, то соответствующий указ может подписать президент.