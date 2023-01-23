Рим, 23 января, 2023, 21:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджи Мелони планирует вскоре посетить Киев с визитом. Об этом сообщил министр по делам предприятий и продукции «сделано в Италии» Адольфо Урсо в интервью, опубликованном 23 января газетой Corriere della Sera.

Павел Бедняков/РИА Новости Джорджа Мелони

«Через несколько дней состоится поездка нашего премьер-министра», — сказал Урсо.

Он добавил, что после визита Мелони в Киев в Риме пройдёт «большое мероприятие» по теме о восстановлении Украины. Участники там представят свои проекты, над которыми ведётся работа.

Стоит отметить, что Урсо побывал в Киеве в середине января. Там он подписал соглашение о технологическом и промышленном сотрудничестве между Италией и Украиной.