Брюссель, 23 января, 2023, 21:09 — ИА Регнум. В Финляндии ожидают решения Германии о передаче Украине танков Leopard. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, прибывший на встречу глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе. Об этом 23 января пишет газета Helsingin Sanomat.

EPA/CSABA KRIZSAN/ТАСС Танк Leopard 2

По его словам, Финляндия намерена принять свое решение о поставках Киеву военной техники после принятия таких решений крупными игроками. Дипломат полагает, что его страна может оказать помощь в обучении ВСУ техническому обслуживанию танков и управлению ими. Возможна также и передача нескольких машин, заметил министр.

«Мы ждем, когда группа крупных игроков, включая Германию, примет собственные решения по поставке танков, и тогда мы поймем, как Финляндия сможет присоединиться к такой платформе», — цитирует издание Хаависто.