Экс-прокурора Раменского приговорили к 15 годам лишения свободы
Бывшего прокурора Раменского приговорили за взятки и мошенничество к 15 годам заключения
Раменское, Московская область, 23 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России смогли доказать вину бывшего прокурора города Раменское Московской области Константина Томбулова по статьям о мошенничестве, вымогательстве и хищении вверенного имущества. Об этом 23 января сообщает пресс-служба СКР.
Отмечается, что суд приговорил Томбулова к 15 годам лишения свободы. Он и 12 его подельников разработали план по незаконному обогащению и совершали преступления с 2009 по 2017 год.
«Путём подделки документов мошенническим способом они незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области. Далее участки продавались по рыночным ценам», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ущерб государству от их действий составил 15 млн рублей. Также преступная группа получила взятки на 60 млн рублей.
Кроме того, суд установил, что Томбулов вымогал у владелицы фитнес-клуба долю собственности стоимостью более 28 млн рублей и организовал хищение обуви на 50 млн рублей, которую ему вверили в рамках исполнения должностных обязанностей.