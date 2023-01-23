Раменское, Московская область, 23 января, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России смогли доказать вину бывшего прокурора города Раменское Московской области Константина Томбулова по статьям о мошенничестве, вымогательстве и хищении вверенного имущества. Об этом 23 января сообщает пресс-служба СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Лишение свободы

Отмечается, что суд приговорил Томбулова к 15 годам лишения свободы. Он и 12 его подельников разработали план по незаконному обогащению и совершали преступления с 2009 по 2017 год.

«Путём подделки документов мошенническим способом они незаконно получали право собственности на земельные участки в Московской области. Далее участки продавались по рыночным ценам», — говорится в сообщении.

По данным следствия, ущерб государству от их действий составил 15 млн рублей. Также преступная группа получила взятки на 60 млн рублей.

Кроме того, суд установил, что Томбулов вымогал у владелицы фитнес-клуба долю собственности стоимостью более 28 млн рублей и организовал хищение обуви на 50 млн рублей, которую ему вверили в рамках исполнения должностных обязанностей.