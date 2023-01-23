Москва, 23 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Видеокадры применения морпехами Тихоокеанского флота высокоточного боеприпаса «Краснополь» в зоне спецоперации опубликовало 23 января Министерство обороны в своем телеграм-канале.

Виктор Антонюк/РИА Новости Артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ из 152-мм гаубицы «Мста-Б»

Отмечено, что корректируемый боеприпас «Краснополь» оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения. В силу этого каждый снаряд попадает точно в цель, которой становятся опорные пункты, огневые средства и живая сила ВСУ.

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Уточняется механизм действия снаряда «Краснополь». Его головка самонаведения на нисходящей части траектории ведет поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. После чего производится поражение цели с отклонением не более нескольких метров. При этом дальность стрельбы роли в данном случае не играет.