Минобороны показало применение высокоточного боеприпаса «Краснополь»
Москва, 23 января, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Видеокадры применения морпехами Тихоокеанского флота высокоточного боеприпаса «Краснополь» в зоне спецоперации опубликовало 23 января Министерство обороны в своем телеграм-канале.
Отмечено, что корректируемый боеприпас «Краснополь» оснащен полуактивной лазерной головкой самонаведения. В силу этого каждый снаряд попадает точно в цель, которой становятся опорные пункты, огневые средства и живая сила ВСУ.
Уточняется механизм действия снаряда «Краснополь». Его головка самонаведения на нисходящей части траектории ведет поиск цели, подсвеченной лазерным целеуказателем. После чего производится поражение цели с отклонением не более нескольких метров. При этом дальность стрельбы роли в данном случае не играет.