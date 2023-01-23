Бухарест, 23 января, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Около 600 военнослужащих Вооружённых сил Франции и 200 единиц техники с 23 января начали военные учения на территории Румынии. Об этом сообщает пресс-служба румынского министерства обороны.

Доминик Бутен/РИА Новости Французский солдат

«Основной целью учений является отработка силами боевой группы навыков быстрого развёртывания и выполнения боевой задачи по учебному сценарию в рамках операции НАТО — «Коллективная оборона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что манёвры проходят в рамках укрепления юго-восточного фланга Североатлантического альянса. На учениях будут использовать танки французского производства Leclerc.

По данным пресс-службы, учения будут проходить до 27 января, а 25 января на них разрешат присутствовать журналистам.

Напомним, 17 января в Румынию прибыли три самолёта дальнего обнаружения AWACS. В НАТО сообщили о необходимости их участия в наблюдении за восточным флангом альянса.