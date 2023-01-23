Стокгольм, 23 января, 2023, 20:41 — ИА Регнум. Швеция возобновила прием заявлений от граждан России на выдачу виз. Об этом 23 января сообщило посольство страны в России на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Куденко/РИА Новости Заявление на получение шенгенской визы

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 января, дипломатическое представительство Швеции в России сообщило о невозможности подачи заявления на визу по техническим причинам и о том, что в посольстве работают над тем, чтобы возобновить работу как можно скорее.

Напомним, с 12 сентября 2022 года было приостановлено соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Россией от 2007 года. Швеция, как и большинство стран ЕС, стала рассматривать заявления на получение шенгенской визы для граждан России в соответствии с Визовым кодексом.