Вашингтон, 23 января, 2023, 20:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора 23 января с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым призвал снять блокаду Нагорного Карабаха, которую устроили протестующие, перегородив Лачинский коридор. Об этом сообщает пресс-служба американского ведомства.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Энтони Блинкен

«Энтони Блинкен призвал к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих передвижений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен указал на риск возникновения гуманитарного кризиса в регионе и на то, что блокирование единственной трассы, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, препятствует мирным переговорам между Ереваном и Баку.

Кроме того, сообщается, что Блинкен заявил о беспокойстве по поводу соблюдения прав человека в Азербайджане.

Напомним, 12 декабря сотни жителей Азербайджана заблокировали дорогу в Нагорный Карабах. К вечеру им привезли палатки, чтобы иметь возможность ночевать на трассе. На место прибыли вооружённые автоматами сотрудники полиции Азербайджана. При этом Баку заявляет о непричастности к акции и о том, что она является якобы инициативой эко-активистов, переживающих за добычу золота на территории Арцаха.