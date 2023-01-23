Нарьян-Мар, 23 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Власти Ненецкого автономного округа выплатили материальную помощь всем семьям погибших и пострадавшим при жёсткой посадке Ан-2. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации НАО.

Виталий Тимкив/РИА Новости Реанимация

«Семьям погибших при жёсткой посадке самолета Ан-2 выплачено по 2 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницах региона осталось двое пострадавших. Медики сообщают, что состояние пациентов стабильное, динамика положительная.

Напомним 9 января самолёт АН-2 жёстко приземлился возле посёлка Каратайка в Заполярном районе НАО. Погибли один пассажир и пилот. Девять человек получили травмы. Предположительной причиной инцидента назвали непрогнозируемое обледенение, расследование продолжается.