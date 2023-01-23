В НАО сообщили о выплатах семьям погибших и пострадавшим при посадке Ан-2
Всем семьям погибших и пострадавшим при жёсткой посадке Ан-2 в НАО выплатили материальную помощь
Нарьян-Мар, 23 января, 2023, 20:33 — ИА Регнум. Власти Ненецкого автономного округа выплатили материальную помощь всем семьям погибших и пострадавшим при жёсткой посадке Ан-2. Об этом 23 января сообщает пресс-служба администрации НАО.
«Семьям погибших при жёсткой посадке самолета Ан-2 выплачено по 2 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в больницах региона осталось двое пострадавших. Медики сообщают, что состояние пациентов стабильное, динамика положительная.
Напомним 9 января самолёт АН-2 жёстко приземлился возле посёлка Каратайка в Заполярном районе НАО. Погибли один пассажир и пилот. Девять человек получили травмы. Предположительной причиной инцидента назвали непрогнозируемое обледенение, расследование продолжается.