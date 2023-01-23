Москва, 23 января, 2023, 20:30 — ИА Регнум. Правительство России одобрило проект соглашения о создании совместных с Белоруссией учебно-боевых центров для военной подготовки. Соответствующее постановление 23 января было обнародовано на интернет-портале правовой информации.

Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащие из Белоруссии

В документе говорится, что после одобрения проект соглашения направили на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. Отмечается, что предложение исходило от Минобороны России. Оно было согласовано с «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти» России, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, а также с белорусской стороной.

«Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооружённых сил Сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выучки», — говорится в проекте соглашения.