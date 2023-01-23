Минобороны опубликовало видео уничтожения целей ВСУ расчетами «Торнадо-Г»
Москва, 23 января, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» подразделений Южного военного округа результативно выполняют поставленные задачи в зоне спецоперации. «Ребята работают хорошо»,— оценили их работу 23 января в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Цитата из видео. Министерство обороны России
Боевая работа расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Отмечено, что расчёты «Торнадо-Г» уничтожают командные пункты и склады с вооружением, а также боеприпасами и горюче-смазочными материалами. Они также ведут контрбатарейную борьбу «с артиллерией противника, находящейся на большом удалении».
При этом, как отмечают в Минобороны, беспилотники и передовые отряды артиллерийской разведки обеспечивают высокую эффективность и точность ведения огня.