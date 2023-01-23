Бухарест, 23 января, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Бухарест полностью поддерживает десятый пакет санкций в отношении России, который планирует принять Евросоюз. Об этом 23 января заявил журналистам глава МИД Румынии Богдан Ауреску.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Богдан Ауреску

«Я выражаю твёрдую поддержку Румынии в принятии десятого пакета санкций. Мы его полностью поддерживаем», — сказал Ауреску.

Он добавил, что Бухарест также поддерживает идею провести «международный трибунал» в отношении России за спецоперацию по денацификации Украины.

Напомним, 17 января на территорию Румынии прибыли три самолёта дальнего обнаружения AWACS, чтобы наблюдать за действиями на востоке. В республике также находятся 4 тыс. военнослужащих из США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация РФ на Украине неизбежно завершится победой.