Курск, 23 января, 2023, 19:56 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли приграничный район Курской области, без света остались четыре населенных пункта. Об этом 23 января сообщил губернатор субъекта РФ Роман Старовойт.

Михаил Терещенко/ТАСС Роман Старовойт

По его словам, шесть прилётов зарегистрировано в селе Волфино Глушковского района. Из-за них оказалась повреждена линия электропередачи. В настоящее время восстановительные работы уже начались, отметил губернатор.

«В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточено несколько населенных пунктов района: села Волфино и Попово-Лежачи, поселки Теткино и Краснооктябрьский», — написал Старовойт в своем telegram-канале.

Напомним, в конце декабря из-за обстрела села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области населенный пункт остался частично без света. По словам Романа Старовойта, обстрелы со стороны ВСУ территории Курской области в ноябре 2022 года происходили почти ежедневно.