Вашингтон, 23 января, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Почти девять лет назад киевская власть ещё могла бы примирить Западную Украину с Восточной, однако она этим шансом не воспользовалась. Об этом говорится в книге бывшего представителя Госдепа США, профессора политологии Род-Айлендского университета Николая Петро «Трагедия Украины», отрывок из которой опубликовал журнал The Nation.

Андрей Стенин/РИА Новости Сторонники радикальной оппозиции на баррикаде Институтской улицы в Киеве. 2014

Эксперт уверен, что история Украины могла бы сложиться иначе, если бы власти предприняли попытку «национального диалога».

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«Ещё в мае 2014 года Верховная рада, похоже, осознала необходимость реформ, когда приняла «меморандум мира и согласия», ― отмечает профессор.

С сожалением он указывает на то, что эта идея так и не была реализована.

«Вместо этого президент Пётр Порошенко сделал ставку на национализм, который, казалось, предлагал более быстрое, хотя и более грубое средство», — пишет эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2014 года Верховная рада Украины на пленарном заседании приняла постановление «О меморандуме мира и согласия». Этот документ содержит положения, направленные на прекращение дальнейшей эскалации конфликта в обществе и сохранение целостности Украины.

В частности, среди пунктов меморандума ― безотлагательное проведение конституционной реформы, в основу которой планировалось заложить децентрализацию государственной власти. Также предусматривались внеблоковый статус Украины, окончательное закрепление статуса Украины как парламентско-президентской республики, недопущение межконфессиональных конфликтов под предлогом революционной целесообразности и обеспечение возможности жителям регионов решать свои вопросы на местных референдумах.