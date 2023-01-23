Киев, 23 января, 2023, 19:41 — ИА Регнум. Жительница посёлка Новоалександровка Бериславского района Херсонской области, которая была членом местной избирательной комиссии, занимавшейся организацией и проведением референдума о воссоединении с Россией, оказалась на скамье подсудимых. Суд на Украине признал её виновной в коллаборационной деятельности. Об этом 23 января сообщила Служба безопасности киевского режима.

Валерий Мельников/РИА Новости Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях

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Отмечается, что это первый вынесенный судом на Украине приговор за организацию референдума в Херсонской области.

«Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет», ― говорится в сообщении СБУ в telegram-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении четырёх регионов с Россией состоялись 23–27 сентября 2022 года. 30 сентября главы России и этих регионов подписали договоры о вхождении регионов в состав РФ. 4 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.