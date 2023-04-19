Москва, 23 января, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В тыловых районах спецоперации проводится отработка навыков работы миномётчиков Центрального военного округа. Расчёты 120-мм миномётов отрабатывают умение быстро и эффективно поражать цели противника в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав на своем сайте видеокадры работы миномётных расчётов.

Цитата из видео. Минобороны России Подготовка минометчиков в тыловых районах зоны СВО

Отмечается, что бойцы выполняют развертывание орудий на боевых позициях, проводят ориентирование, прицеливание и стрельбу с закрытых огневых позиций.

«Миномет 2Б11 работает хорошо, стреляем четко», — рапортуют военнослужащие.

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При выполнении тренировочных стрельб военнослужащие учатся применять тактику «кочующих минометов». Она представляет собой быструю смену огневых позиций после поражения целей. Выполнившие свою задачу расчёты укрываются в блиндажах.