Кишинёв, 23 января, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Национальная армия Молдавии с 24 января по 4 февраля будет проводить военные учения. Об этом сообщает пресс-служба минобороны республики.

Стрингер/РИА Новости Военнослужащие армии Молдавии

«Тактические учения с передвижением боевой техники пройдут на полигонах всех военных гарнизонов и будут направлены на оценку возможностей и практических навыков военнослужащих срочной службы и по контракту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие также будут отрабатывать навыки по оказанию первой медицинской помощи в условия боя, а также действия при химической атаке. В министерстве подчеркнули, что занятия являются плановыми и якобы не имеют отношения к изменению ситуации в сфере безопасности.

В минобороны предупредили, что военная техника в ходе учений будет передвигаться по национальным трассам. Граждан призвали не спекулировать на сообщениях о танках на дорогах.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду, несмотря на то, что республика, согласно конституции, является нейтральной, заявила о рассмотрении вариантов о вступлении в НАТО.