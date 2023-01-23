Мадрид, 23 января, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Российское посольство в Испании отреагировало на статью The New York Times, в которой говорится о якобы связи российской разведки с отправкой взрывных устройств по Испании, сообщает российская дипмиссия.

Елена Шестернина/РИА Новости Посольство России в Мадриде

«Энергия, приложенная испанской прессой для распространения этого блестящего расследования, поразительна», — отметили в пресс-службе российской дипмиссии, добавив, что расследование «не содержит ни одной улики».

Посольство России в Испании отмечает, что основной вывод статьи The New York Times заключается в якобы виновности российской военной разведки.

По сообщению американского издания The New York Times, ранее в США и странах ЕС заподозрили главное разведуправление РФ в управлении отправкой взрывных устройств по Испании. В России эти обвинения опровергали.

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