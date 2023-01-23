Варшава, 23 января, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отверг слова бывшего главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что в самом начале спецоперации России у Варшавы были планы по разделу Украины. Это высказывание ничем не подкреплено и ничем не отличается от российской пропаганды, считает Моравецкий.

Алексей Витвицкий/РИА Новости Матеуш Моравецкий

Как отметил Моравецкий, экс-главе внешнеполитического ведомства надо взвешивать слова. Премьер-министр также заявил, что Сикорский должен отказаться от своих «позорных утверждений».

«Заявления Радослава Сикорского ничем не отличаются от российской пропаганды. Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений», — написал премьер в своем посте в Twitter.

Ранее о том, что польские власти ведут подготовку плана масштабного удара, целью которого является захват Западной Украины и проведение на этих территориях в мае 2023 года референдума, заявила 14 декабря 2022 года обозреватель портала Niezależny Dziennik Polityczny (NDP) Ханна Крамер.