Москва, 23 января, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Заявление бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, что Варшава могла планировать раздел Украины, можно считать официальным признанием данных намерений. Об этом 23 января сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Она прокомментировала высказывание бывшего главы польского МИД, сказавшего, что мог «иметь место момент колебаний» в течение первых десяти дней спецоперации по денацификации Украины. В тот период были предположения, что власть в Киеве рухнет.

«Мы, собственно, об этом и говорили, — отметила Захарова. — Только не было официальных подтверждений. А теперь есть».

Стоит отметить, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слова Сикорского «позорными» и заявил, что они похожи на «российскую пропаганду».