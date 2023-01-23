Киев, 23 января, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Решение западных стран, отказавшихся поставлять танки киевскому режиму, фактически стало предательством Украины. Об этом на своём YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Zuma/ТАСС Министры обороны США Ллойд Остин и Украины Алексей Резников. Встреча представителей западных стран на американской авиабазе Рамштайн в Германии

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По его словам, Вашингтон и его союзники поддерживают Киев только на словах, в то время как сами получают большую прибыль от военных действий в Европе.

Соскин считает, что отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Киеву говорит об очередной победе президента России Владимира Путина над западными лидерами.

«Рамштайн провалился, ― подчеркнул бывший советник. ― Практически Путин подчинил себе всех».

Как сообщало ИА REGNUM, Германия пока не решила, будет ли Берлин отправлять Киеву танки Leopard. На днях недавно возглавивший министерство обороны страны Борис Писториус заявил, что окончательную позицию по вопросу оказания помощи Украине в Германии сформируют уже в ближайшее время. Вердикт по поставкам танков Писториус назвал вопросом безопасности. Он также подчеркнул, что решение в ФРГ намерены принимать таким образом, «чтобы не становиться стороной конфликта» и в то же время поддержать Украину «в достижении победы».

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Ранее лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский заявил, что западные партнёры хотят помочь Киеву парой десятков танков, в то время когда российская армия вооружена тысячами танков. По его словам, это слишком мало.