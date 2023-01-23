Алжир, 23 января, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Руководители крупнейших нефтегазовых компаний Италии и Алжира подписали договор о прокладке между странами газопровода, который можно будет использовать для транспортировки водорода. Об этом 23 января сообщает итальянское агентство Nova.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

По данным журналистов, газопровод проложат по дну Средиземного моря. Подводный участок, согласно проекту, составит 284 километра, а максимальная глубина, на которой будут находиться трубы — 2,88 км.

Сообщается, что в Италии газопровод планируется вывести на поверхность в Сардинии, откуда потом проложат до Пьомбино в районе Тоскана в провинции Ливорно.

Стоит отметить, что в Алжире с рабочим визитом находится премьер-министр Италии Джорджи Мелони. После переговоров по новому газопроводу она назвала Алжир надёжным стратегическим партнёром Италии.