Москва, 24 января, 2023, 00:00 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении обсудит законопроект о геномной регистрации, сообщает ИА REGNUM. Обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осужденные преступники, а также подвергнутые административному аресту граждане.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

По аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию.

Законопроект был доработан ко второму чтению. ДНК будут брать у осужденных и отбывающих наказание, но и у подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, а также у подвергнутых административному аресту. То есть под закон попадут и автомобилисты — нарушители Правил дорожного движения (ПДД). Например, арест на 15 суток предусмотрен за вождение без прав, вождение в пьяном виде, оставление места ДТП, неуплату штрафов за нарушения ПДД.

Еще одна поправка предполагает, что «геномная информация, полученная в результате проведения государственной геномной регистрации лиц, подозреваемых в совершении преступлений, обвиняемых в совершении преступлений либо осужденных за совершение преступлений, в случае возникновения у этих лиц права на реабилитацию уничтожается на основании поданного в орган внутренних дел по месту постоянного жительства заявления лица, в отношении которого была проведена государственная геномная регистрация, и приложенного к нему вступившего в законную силу постановления суда о восстановлении соответствующего права реабилитированного лица, вынесенного в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации». Геномная информация подвергнутых административному аресту также уничтожается, следует из документа.

Увеличение базы позволит более эффективно использовать информацию о геноме и лучше раскрывать преступления, отмечается в сопроводительных документах. Причем это касается не только текущих преступлений, но и тех, что были совершены в прошлые годы, отмечали ранее в Госдуме.

Госдума в 2020 году приняла в первом чтении правительственный законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») заявил о поэтапном внедрении геномной регистрации не только мигрантов, но и всех граждан России.

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Госдума пока не получала предложений о распространении геномной регистрации на всех граждан РФ, сообщил в 2021 году глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) предложил создать реестр дропов, то есть подставных лиц для промежуточного проведения банковских операций