Москва, 23 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Мир приблизился к угрозе третьей мировой войны. Такое мнение выразил в понедельник, 23 января, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета «Единой России».

Екатерина Штукина / РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета партии «Единая Россия».

«Очевидно, что мир действительно вплотную из-за того, что происходило, подошел к угрозе третьей мировой войны», — указал Дмитрий Медведев.

По его словам, людям необходимо понять, что спецоперация на Украине стала вынужденной мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявил, что сотрудничество России с ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканским союзом позволит создать коалицию сторонников многополярного мира.

Читайте также: Медведев: 2022 год выявил друзей и врагов России