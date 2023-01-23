Москва, 23 января, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Созданные когда-то для разрешения спорных и конфликтных ситуаций международные площадки, включая ведущий международный институт ― Организацию Объединённых Наций, в настоящее время переживают серьёзный кризис. Об этом 23 января на заседании Бюро Высшего совета «Единой России» заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.

Валерий Шарифулин/ТАСС Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

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«Институты многосторонней дипломатии переживают очень серьёзный кризис, ― подчеркнул Медведев. ― Сейчас они превратились в поле боя, причём наши противники пытаются заручиться большим количеством голосов в поддержку абсолютно антироссийских инициатив».

Политик добавил, что для этого в ход идут разные инструменты, такие как экономическое давление, шантаж и подкуп политических элит. При этом, по его словам, задачей российской дипломатии остаётся воспрепятствование «этой циничной линии западных стран».

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Напомним, ранее Медведев заявлял, что дипломатические усилия остались в глубоком прошлом. По его словам, по многим направлениям международного сотрудничества, к сожалению, дипломатия не достигает своих результатов, в дипломатии наблюдается «кризис жанра».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дух Вены, сопровождавший международную деятельность, угас. Он напомнил, что Вена на протяжении десятков лет была известна как международный центр, деятельность которого была основана на консенсусе, так называемом венском духе. Однако и на него повлиял сегодняшний турбулентный мир.