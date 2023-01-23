Москва, 23 января, 2023, 18:40 — ИА Регнум. В России планируют выплачивать по 1 млн рублей победителям конкурса «Учитель года». С таким предложением выступило Министерство просвещения РФ. Проект постановления об этом опубликован 23 января на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Учительница в классе

Как говорится в тексте проекта, денежное поощрение будет выплачиваться не только победителю конкурса, но и каждому из призеров. Они получат по 500 тыс. рублей. Такие меры поощрения педагогов планируется внедрить уже в 2023 году.

Кроме того, о премиях в размере 200 тыс. рублей идет речь для победителей конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

Напомним, ранее о том, что всероссийский конкурс «Учитель года» необходимо сделать более зрелищным, заявил в ходе заседания президиума Госсовета в августе 2021 года президент РФ Владимир Путин.

В 2022 году на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» президент РФ призвал «укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения».