Астана, 23 января, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выписали из находящегося в Астане национального научного кардиологического центра после операции на сердце. Об этом 23 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник среди медиков.

Турар Казангапов/ТАСС Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

По информации журналистов, собеседник сообщил, что Назарбаева выписали. При этом источник не рассказал никаких подробностей.

О том, что первый президент Казахстана перенёс операцию на сердце, стало известно 20 января. Её проводил кардиохирург, доктор медицинских наук Юрий Пя. Он сообщил, что это была, скорее, не операция, а «лечебно-диагностическая процедура», которая длилась 2,5 часа.

Пя не стал рассказывать другие подробности о проблемах Назарбаева с сердцем.