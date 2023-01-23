Москва, 23 января, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Сотрудничество России с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), БРИКС, Африканским союзом позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира. Об этом 23 января на заседании Бюро Высшего совета «Единой России» заявил заместитель председателя Совбеза России, председатель партии Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев

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Он подчеркнул, что 2022 год стал для России показательным в плане выбора друзей и партнёров.

«В минувшем году стало окончательно ясно, кто наш друг, кто свой, а с кем мы оказались окончательно на другом полюсе. То есть с кем мы готовы дальше строить доверительные и взаимовыгодные отношения, а с кем вообще больше, скажем прямо, и договариваться не о чем», ― пояснил Медведев.

По его словам, на сегодня целый ряд государств, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение, является надёжными партнерами России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что политика Российской Федерации заключается в идее создания справедливого мироустройства и многополярного мира.

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