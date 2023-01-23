Вашингтон, 23 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен выступила против чеканки монеты номиналом в $1 трлн, чтобы избежать дефолта, сообщает The Wall Street Journal.

picture alliance/Consolidated News Photos/ТАСС Джанет Йеллен

Глава минфина США уточнила, что ведомство, скорее всего, не решится пойти на такой «трюк». По словам Джанет Йеллен, даже если денежная единица будет выпущена, руководство Федеральной резервной системы (ФРС) США вероятно её не примет, так как это обусловлено большими рисками.

Напомним, некоторые американские чиновники обсуждали возможность использования платиновых монет в случае дефолта экономики США. Согласно их предложению, Казначейство США отчеканит монету в $1 трлн и внесет ее в ФРС, а затем возьмет деньги для оплаты счетов государства. Сейчас планка максимального госдолга США находится на уровне $31,381 трлн.