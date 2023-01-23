Москва, 23 января, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил учесть опыт регионов, лучше других справившихся с поддержкой участников СВО. Его необходимо распространить по всей территории России. Об этом председатель «ЕР», зампред Совбеза РФ заявил 23 января в ходе заседания бюро высшего совета партии.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные

Отметив, что в 2022 году во всех субъектах РФ были приняты меры по поддержке участников спецоперации и их семей, Медведев призвал изучить наиболее успешный опыт региональных властей и применить его по всей России.

«Этот опыт должен быть распространен по всей территории — там, где это лучше получилось», — считает Медведев.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев предложил учесть организацию помощи Донбассу в народной программе «Единой России». Об этом председатель партии, зампред Совбеза РФ заявил в июле 2022 года. В декабре 2022 года он призвал уделить внимание развитию новых территорий и поддержке вынужденных переселенцев при подготовке новой редакции концепции миграционной политики.