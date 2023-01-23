Будапешт, 23 января, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Будапешт настаивает на том, чтобы в санкционном списке Евросоюза не было тех, кто не заслуживает включения в него. Об этом 23 января заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Григорий Сысоев / РИА Новости Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

Его попросили прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения, будто Венгрия требует отменить санкции в отношении девяти граждан России. Министр напомнил, что списки тех, кто попадает под ограничения, регулярно пересматривают на предмет изменения.

«Я думаю, это важно с точки зрения европейской надёжности, чтобы лица, для введения санкций в отношении которых нет правовой или существенной причины, не фигурировали в санкционном списке», — сказал Сийярто.

По его словам, в ЕС постоянно идут консультации о том, кого вносить в список. Глава МИД отметил, что есть те, кто воспринимает аргументы Венгрии, но есть и те, кто хочет внести в список «в десять раз больше людей».