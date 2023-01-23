Лондон, 23 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Великобритания расширила санкции против Ирана. Согласно опубликованному на сайте МИД Соединённого Королевства документу, в чёрный список попали высокопоставленные лица Исламской Республики.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Так, Лондон ввёл ограничительные меры против заместителя командующего исламским народным ополчением «Басидж» Салара Абнуша, самого народного ополчения и кооперативного фонда «Басидж», через который осуществляется финансирование ополчения.

Помимо этого, в санкционный список попали командующий Сухопутными силами армии Ирана Киюмарс Хейдари, заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) Хосейн Неджат и заместитель командующего силами охраны правопорядка Касем Резаи.

Кроме того, как отмечено на сайте британского МИД, санкции введены против «представителей судебной власти, которые используют смертную казнь для достижения политических целей» и «головорезов, которые бьют демонстрантов на улице». В частности, речь идёт о заместителе генерального прокурора Ахмаде Фазелиане.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января правительство Великобритании ввело санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, который в первую очередь отвечает за применение смертной казни в Иране. Такое решение британских властей стало ответом на казнь Алирезы Акбари, имевшего ирано-британское гражданство. В МИД Британии призвали Иран к ответственности за «ужасающие» нарушения прав человека.