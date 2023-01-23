Киев, 23 января, 2023, 17:47 — ИА Регнум. По словам главы фракции правящей на захваченной режимом Киева части Украины партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, весной 2023 года в стране начнут «активно сажать» коррупционеров. Он написал об этом 23 января в своём телеграм-канале.

Стрингер / РИА Новости Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия

Как указал глава фракции «Слуга народа» в Раде, с момента начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине киевский режим постоянно обращался к чиновникам всех уровней с призывом сосредоточиться на военных действиях, снижении уровня бюрократии и прекращении сомнительных дел.

«До многих дошло. А до многих, к сожалению, нет. Пожалуй, этой весной точно сажать будем активно. Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени», — отметил Арахамия.

Также он уточнил, что законодательный орган киевского террористического режима 23 января будет обсуждать последние случаи нарушений чиновников, и добавил, что он в связи с этим намерен инициировать «возвращение парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о намерениях Киева мобилизовать 150 тысяч человек к концу марта.