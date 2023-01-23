Берлин, 23 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Федеративной Республики Германии 23 января сообщила об обвинении против пяти членов террористической группы, планировавших государственный переворот.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/ТАСС Берлин

«Обвиняемые обоснованно подозреваются в том, что они основали внутригерманское террористическое объединение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены террористической группы также планировали похищение главы министерства здравоохранения Карла Лаутербаха, а также блэкаут на территории всего государства.

Ранее сообщалось, что в Германии по подозрению в подготовке государственного переворота задержана гражданка Российской Федерации. Всего в ФРГ было задержано 25 человек.