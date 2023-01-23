Киев, 23 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Объявленная во второй половине дня 23 января в пяти украинских регионах воздушная тревога отменена.

Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после 15:50 мск воздушную тревогу ввели в Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Также этот режим действовал на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога действовала примерно получаса.