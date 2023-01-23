Москва, 23 января, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Татарстан с начала военной специальной операции России по демилитаризации и денацификации Украины оказал поддержки в её проведении на 2,5 млрд рублей. Об этом 23 января в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Михаил Климентьев/ТАСС Владимир Путин и Рустам Минниханов

«Мы активно работаем в этом направлении, в части поддержки специальной военной операции — почти 2,5 млрд рублей мы выделили, в том числе на подшефный наш город Лисичанск», — заявил руководитель региона.

Как подчеркнул Минниханов, тема поддержки спецоперации является важной для органов власти республики. Также он отметил, что оказывать полноценную помощь подшефному городу Лисичанску пока еще нет возможности. Тем не менее значительная часть гуманитарной помощи из региона, которой доставлено в зону СВО в общей сложности около 2 тыс. тонн, идет в Лисичанск.