Париж, 23 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Во Франции пекари вышли на акцию протеста против роста тарифов на электроэнергию, сообщает Le Figaro.

Ирина Калашникова/РИА Новости Французская полиция

Призыв к мобилизации в Париже 23 января инициировал «коллектив за выживание пекарен и ремесел», созданный в мае 2022 года.

«Запланированное повышение стоимости энергии убьет нас. На карту поставлено наше будущее», — можно прочитать на веб-сайте коллектива, девизом которого является «тарифный щит для всех».

Фактически в настоящее время тарифный щит по ценам на электроэнергию открыт только для предприятий с численностью персонала менее десяти человек, с годовым оборотом менее двух миллионов евро. Французские пекари считают недостаточными механизмы помощи, уже созданные исполнительной властью Франции, в частности тарифный щит, а также помощь при оплате счетов за газ и электричество.

Демонстрация началась с площади Нации в Париже и должна завершиться в парке Берси перед зданием министерства экономики Франции. Параллельно с акцией протеста в Париже 23 января проходят еще несколько демонстраций в регионах.